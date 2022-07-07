وزارة الدفاع الروسية: دول الناتو تستخدم أوكرانيا كحقل للتجارب البيولوجية

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب البيلوجية.



وأوضح قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل العمليات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مضيفا أن المقاول الرئيسي للبنتاجون كانت شركة "ميتابيوتا" التي حصلت على أموال من صندوق استثماري يملكه هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأضاف كيريلوف - خلال إيجاز حول التحقيقات المتعلقة بالعمليات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا - أن "المواد التي تم الحصول عليها تثبت أن الشركه ما هي إلا غطاء لمهام مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي، وتستخدمها النخب السياسية الأمريكية في عمليات مالية غير شفافة في أنحاء مختلفة من العالم".



وبحسب كيريلوف، شاركت ميتابيوتا في القضاء على وباء الإيبولا في غرب إفريقيا. وفي الوقت نفسه، أثارت أنشطة موظفي الشركة أسئلة من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بامتثال السلامة، فعلى سبيل المثال، انتهك موظفو الشركة إجراءات التلاعب أثناء علاج المرضى، وتستروا على حقائق تورط موظفي البنتاجون الذين استخدموا هذه الشركة كغطاء، وكان الهدف الرئيسي الفعلي هو استخراج سلالات شديدة الضراوة من المرضى والمتوفين وتصدير هذه السلالات إلى الولايات المتحدة، بحسب المسئول الروسي.



وتابع: "نتيجة لذلك، أوصى منسق منظمة الصحة العالمية لمكافحة الإيبولا، فيليب باربوزا، باستدعاء موظفي الشركة، وأعرب عن قلقه بشأن المخاطر المحتملة لمثل هذا التعاون على سمعة منظمة الصحة العالمية".



وقال كيريلوف إن "الاهتمام المتزايد من قبل مقاول الوكالة العسكرية الأمريكية بفيروس الإيبولا ليس عشوائيًا: فخلال تفشي عام 2014، أصيب 28 ألف شخص بالمرض بينما توفي أكثر من 11 ألفا شخص مما جعل خطورة المرض تصل إلى 40% تقريبا".