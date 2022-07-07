واشنطن: ملتزمون بمواجهة التهديد الإيرانى لإسرائيل

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد بلينكن للبيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وكان بلينكن قد ناقش مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مكالمة هاتفية الخميس اقتراح رفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب.