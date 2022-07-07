اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 03:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: ملتزمون بمواجهة التهديد الإيرانى لإسرائيل

الخميس، 07 يوليه 2022 02:00 ص
واشنطن: ملتزمون بمواجهة التهديد الإيرانى لإسرائيل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الأربعاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك التهديد الإيراني"، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى الاحتفال بالشراكة مع إسرائيل خلال زيارته المقبلة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد بلينكن للبيد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين.

وكان بلينكن قد ناقش مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مكالمة هاتفية الخميس اقتراح رفع منظمة التحرير عن قائمة الإرهاب.

 

 


امريكا

بلينكن

فلسطين

يائير لبيد

اسرائيل

محمود عباس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة