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واشنطن: حكم بالسجن 20 عاما على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد

الخميس، 07 يوليه 2022 11:26 م
واشنطن: حكم بالسجن 20 عاما على الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد جورج فلويد
كتب أحمد عرفة

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أصدرت محكمة أمريكية، حكما بالسجن 20 عاما على الشرطي المتهم بقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة  العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اعترف أحد عناصر الشرطة الثلاثة الذين لم يتحركوا خلال عملية قتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا بذنب التواطؤ في القتل غير المتعمد.

 

وقال المدعي العام لمينيسوتا كيث ايليسون في بيان إن توماس لاين اعترف "بمسؤوليته في مساهمته في مقتل" جورج فلويد.

 

وأضاف: "هذا الاعتراف بأنه قام بشيء مؤذٍ هو خطوة مهمة نحو تضميد جراح عائلة فلويد ومجتمعنا والأمة".

 

 


جورد فلويد

الشرطه الامريكيه

محكمه امريكيه

أمريكا

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