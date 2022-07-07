ودعت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، الحاج إلى الحرص على أداء شعائر الحج ومناسك هذه الشعيرة العظيمة، مهتدين ومقتدين في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالًا لقول الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا}، وعملًا بقول النبى عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوا عنى مناسككم)، وحثت الحاج على أن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه، حتى يكون حجه على ما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.