هيئة الدواء تكشف الحالات الواجب فيها وقف استخدام لاصقة الظهر

كتب وليد عبد السلام

نصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الطبيب، ووقف استخدام اللصقة في الحالات الآتية:

1- حدوث تهيج شديد في الجلد بعد استخدام اللصقة

إذا استمر الألم لأكثر من 7 أيام

2- اختفاء الألم ثم تكراره مرة أخرى في غضون أيام قليلة

وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات :

- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.

-يُنزع الغلاف الخارجى للصقة.

-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.

-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.

-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.

- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.