اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 05:22 م
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هيئة الدواء تكشف الحالات الواجب فيها وقف استخدام لاصقة الظهر

الخميس، 07 يوليه 2022 04:59 م
هيئة الدواء تكشف الحالات الواجب فيها وقف استخدام لاصقة الظهر هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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نصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الطبيب، ووقف استخدام اللصقة في الحالات الآتية:
 
1- حدوث تهيج شديد في الجلد بعد استخدام اللصقة
إذا استمر الألم لأكثر من 7 أيام
 
2- اختفاء الألم ثم تكراره مرة أخرى في غضون أيام قليلة
 
وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات : 
 
- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.
-يُنزع الغلاف الخارجى للصقة.
-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.
-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.
-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.
- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.
 
 
لاصقه الظهر
لاصقه الظهر

 


هيئة الدواء

اللاصقة

لصقة الظهر

الصحه

اليوم السابع بلس



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