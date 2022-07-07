هذا ما يحدث لجسمك عندما لا تغسل أسنانك ليلا

كتبت ميرفت رشاد

تنظيف أسنانك بالفرشاة بمجرد استيقاظك يسير كالساعة، لكن الكثير من الناس يتباطأون عندما يتعلق الأمر بتنظيفها في الليل، الفم الصحي يحمى من تدهور الأسنان وأمراض اللثة إلى مخاطر القلب الشديدة، لا ينبغي أبدًا تجاهل صحة الفم، أفضل طريقة لدرء مشاكل الأسنان هي التنظيف بالفرشاة بانتظام ومرتين في اليوم ، عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل النوم أيضًا، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

إليك سبب حاجتك لتنظيف أسنانك ليلاً:

نحن نستهلك الكثير من الأطعمة المتنوعة على مدار اليوم، عندما نكون مستعدين للذهاب إلى السرير ، تبقى الكثير من جزيئات الطعام والبكتيريا بين الأسنان، تهضم البكتيريا بقايا الطعام من الفم ، مما يؤدي إلى إنتاج الحمض، يؤدي هذا إلى تراكم الترسبات في السن مما يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان ثم يؤدي إلى تسوس الأسنان.

يساعد اللعاب على تخفيف الأحماض ، ينتج جسمك كمية أقل من اللعاب عند النوم ويصبح فمك جافًا، هذا يزيد من مخاطر تسوس الأسنان عند الذهاب إلى الفراش دون تنظيف الأسنان بالفرشاة، يساعد تنظيف أسنانك قبل النوم على إزالة جزيئات الطعام العالقة في أسنانك والقضاء على البكتيريا، كما أنه يساعد على إزالة البلاك.

تسبب البكتيريا أيضًا روائح كريهة، يساعد تفريش أسنانك قبل النوم في التعامل مع رائحة الفم الكريهة . لذلك ، اغسل أسنانك بالفرشاة ليلاً إذا كنت ترغب في الاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش.

ماذا يحدث إذا لم ننظف أسناننا كثيرًا؟

إذا تركت البلاك لفترة طويلة على الأسنان ، فإنها تتصلب في الجير، يؤدي إلى تجاويف الأسنان ويسبب أحيانًا تورمًا واحمرارًا والتهابًا ونزيفًا في اللثة، يمكن أن يؤدي الجير أيضًا إلى تسوس الأسنان إلى درجة يحتاج فيها المرء إلى استخراجها.

البلاك والبكتيريا والجير ضار ليس فقط بالأسنان ولكن بصحتك أيضًا، قد يصبح تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً مملاً أو يستغرق بعض الوقت لتتحول إلى عادة ولكن يوصى به ومفيد للغاية، إن عادة تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً تخولك أيضًا أن تبتسم بثقة على نطاق واسع ، كما أن اتباع روتين جيد للعناية بالأسنان سيجعلك في النهاية تشعر بالرضا عن نفسك.