نصائح للحفاظ على صحتك فى عيد الأضحى.. تناول اللحوم باعتدال وأشرب شاى أخضر

كتبت فاطمة خليل

اللحوم هي الطعام الأساسى في عيد الأضحى، بتنوع الطرق التى يتم تحضيرها بها على الفتة وغيرها من الأطباق الشهية التي يشتهر بها عيد الأضحى، لكن قد يتناول الكثيرون الطعام بطريقة خاطئة مما يؤثر على صحتهم، لذا في هذا التقرير نتعرف على 7 نصائح للحفاظ على صحتك في عيد الأضحى، بحسب موقع oladoc.

نصائح صحية لعيد الأضحى



1. نوع اللحم الذي تأكله مهم



نظرًا لأن الأضاحى المختلفة تُذبح خلال عيد الأضحى ، فهناك مجموعة متنوعة من لحومها للاختيار من بينها. حيث تختلف لحوم البقر ولحم الضأن والإبل في تكوينها يحتوي بعضها على دهون أكثر ، في حين أن البعض الآخر يحتوي على نسبة أقل من الدهون.

يحتوي 100 جرام من لحم الجدي عادة على 21 جرامًا من الدهون ، في حين أن لحم الضأن يحتوي على حوالي 3 جرام من الدهون ، بينما يحتوي لحم البقر المفروم مع 70٪ من اللحم قليل الدهن على 30 جرامًا من الدهون ، ولحم الإبل حوالي 6.4 جرام من الدهون.

وبالتالي ، للبقاء بصحة جيدة خلال عيد الأضحى ، قم بتخصيص حصصك مع مراعاة نوع اللحوم التي تريدها.

2. احترس من كمية الطعام التى تتناولها



كمية كبيرة من البروتين يمكن أن تكون قاسية على الكلى والكبد يستغرق جسمك أيضًا وقتًا لمعالجة البروتين وقد يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى إرباك جسمك يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مشاكل مثل الحموضة والغثيان واضطراب المعدة.

لا تحرم نفسك ، بل استمتع بالقليل من كل شيء ، لتحافظ على صحتك خلال العيد.

3. أجزاء من المادة الحيوانية



يعتمد توزيع الدهون والبروتين في الحيوانات على تشريح الحيوان تحتوي بعض الأجزاء على لحم قليل الدهن ، مثل السيقان والرقبة ، وبالتالي فهي أفضل من القطع الدهنية لذلك ، من أجل التحكم في استهلاكك الكلي للدهون وبالتالي السعرات الحرارية ، تناول الطعام بحكمة.

4. التعامل السليم مع اللحوم



من المبادئ المهمة التي يجب اتباعها للبقاء بصحة جيدة خلال العيد هو التعامل الآمن مع اللحوم نظف اللحم جيدًا وبشكل صحيح وأزل أي قطع دهون ظاهرة.

يجب أن تكون على دراية بالحرارة أيضًا ترك اللحم بالخارج لفترة طويلة يمكن أن يفسده وبالمثل ، إذا كان التبريد الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ، فهناك احتمالية أن يصبح اللحم غير صالح للاستهلاك بعد الآن.

إن تناول اللحوم السيئة ، أو التي لم يتم غسلها بشكل صحيح ، يمكن أن يعرض صحتك للخطر.

5. تجنب الأطعمة المقلية



قد تميل إلى قلي اللحم البقري لتحضير بعض البرجر الرائع حقًا اللحوم الطازجة ثقيلة كما هي، وعندما تقليها تزداد نسبة الدهون فيها ويصبح أثقل من حيث السعرات الحرارية وبالتالي يصعب على جسمك معالجته.

7. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر مفيد لتسهيل الهضم تساعد بعض الخلطات في التعامل مع الغثيان والإمساك وعسر الهضم وجميع الأشياء التي يمكن أن تتوقعها من الانغماس في الكثير من الكباب والمشاوي.

لذلك ، للبقاء بصحة جيدة خلال العيد ، حاول أيضًا تناول كميات معتدلة من الشاي الأخضر بعد الوجبات، شاي النعناع ممتاز لتسكين اضطراب المعدة ، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي.