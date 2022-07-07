ندوة لبيطرى الأقصر للتوعية بالطرق الصحيحة للتعامل مع لحوم الأضاحى بالحفظ والتخزين

نفذت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية بالأقصر، ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية، داخل وحدة طب الأسرة بقرية الرياينة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور تيسير بدوى مدير الإدارة البيطرية بأرمنت.

وتناولت رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، خلال الندوة توعية الحضور بالطرق الصحية للتعامل مع لحوم الأضاحى من حيث تداولها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى توعية الحضور بشروط اختيار الأضحية، والتنويه بأن جميع المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الأضاحي الخاصة بالمواطنين وذبحها بالمجان، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين بالمجازر حرصاً على صحة وسلامة لحوم الأضاحي المقدمة للمواطنين، وكذلك منعاً لحدوث تلوث البيئة ومنعاً لإنتشار الأمراض والأوبئة.

كما تمت توعية الحضور بالدور الذي يقوم به الطبيب البيطرى داخل المجزر، وذلك للحصول على لحوم صحية آمنة خالية من الأمراض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية وكيفية الحصول على كوب لبن صحى آمن خالى من الأمراض، وأهمها مرضى البروسيلا والسل أحد أهم الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات المصابة بالمرض للإنسان عن طريق الألبان ومنتجات الألبان، وتم تعريف الحضور بمرضى البروسيلا والسل من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة وأعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى.

وقامت الدكتورة سيدة محمد أحمد، بتوعية الحضور بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة مرضى البروسيلا والسل والأعراض المرضية التي يسببها المرض فى الإنسان عند الاصابة، وكذلك خطورة مرضى البروسيلا والسل والخسائر الاقتصادية الفادحة التي تسببها هذه الأمراض فى الحيوانات القابلة للإصابة، بالإضافة الى التوعية بأهمية التحصينات الوقائية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة، وضرورة التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية التابعة لها، وتقديم الحيوانات لتحصينها حرصا وحفاظا على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج وحفاظا على صحة وسلامة الغذاء، وتم تعريف الحضور بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأعراض المرض على الحيوانات المصابة. وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من هذه الأمراض وطرق التحكم والسيطرة على المرض والتوعية بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما اختتمت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، الندوة بالحديث عن مرض انفلونزا الطيور وتوعية الحضور بمبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور والذبح الآمن للطيور، وذلك لتفادى التعرض للإصابة بمرض انفلونزا الطيور وتعريف الحضور بمرض انفلونزا الطيور والأعراض المرضية التي يسببها المرض فى الانسان، وأعراض الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور فى الطيور القابلة للإصابة، ويستمر عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الأقصر تحقيقاً للدور الهادف الفعال الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المجتمع.