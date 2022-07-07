اليوم السابع
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ندوة توعوية بالشرقية عن سلامة الأضاحى وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية

الخميس، 07 يوليه 2022 01:18 م
ندوة توعوية بالشرقية عن سلامة الأضاحى وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية جانب من الندوة
الشرقية - إيمان مهنى

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لعقد ندوات توعوية وإرشادية للعاملين عن سلامة لحوم الأضاحى وأهمية الذبح بالمجازر الحكومية حفاظا علي سلامة اللحوم ومنعا لتلوث البيئة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 
وفى هذا الإطار، أشار المهندس علي لاشين مدير عام الزراعة إلي قيام المديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة إرشادية للعاملين بها عن سلامة لحوم الأضاحي وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية في حضور اللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري والمهندس سمير راشد مدير عام المتابعة بمديرية الزراعة وعدد من العاملين بمديرية الزراعة.
 
وأضاف وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتور عبد الله الشملي مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بتقديم الندوة والذي أوضح فيها شروط وأحكام الأضاحي وكيفية الحصول على لحوم أضاحي سليمة وخالية من مسببات الأمراض، وتم التنبيه على ضرورة الذبح بالمجازر الحكومية، وخاصة بعد قرار محافظ الشرقية بفتح المجازر أمام الأهالي بالمجان، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

 


الشرقية

بيطري الشرقية

زراعة الشرقية

ذبح الأضاحي بالمجازر



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