نائب محافظ الإسماعيلية: بدء الأعمال بعمارات الإسكان الاقتصادى بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بَدْءِ الأعمال بعمارات الإسكان الاقتصادي الثمانية، والتي كانت متوقفة منذ أكثر من 14عامًا ورافقه المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل و المحاسب ممدوح انور رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب لمتابعة سير الأعمال بالعمارات و الوقوف على أيِّ عقبات .

وأوضح المسئول عن الشركة المُنَفِّذة أنِّ الأعمال تتم في 8 عمارات، منهم عدد 2 عمارة مكتملة الخرسانات و تحتاج إلى تكملة المباني و التأسيس من أعمال الكهرباء والنقاشة و الصرف كما توجد 4 عمارات تحتاج إلى أعمال خرسانة و تم البدء بالدور الأرضي و جاري العمل في استكمال المباني كما توجد عمارتان تحتاج إلى اختبارات للوقوف على مدى صلاحية الأساسات الموجودة.

وأكد "عصام" أنه من خلال الاتصالات المكثفة التي أجراها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ لحل مشكلة عمارات الإسكان الاقتصادي المتوقفة منذ أعوام، نجحت جهود محافظة الإسماعيلية بتوفير اعتمادات مالية من وزارة المالية ووزارة التخطيط كدفعة أُولى 50 مليون جنيه، وتم البدء في 4 عمارات بالقنطرة غرب وسوف يتم البدء في 5 عمارات مماثلة بمدينة المستقبل.

وأكد نائب المحافظ على استمرار العمل على قدمٍ و ساق؛ لإتمام الأعمال بأسرع وقت؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية كما تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته اليوم بالقنطرة غرب، المكان المقترح لإقامة سوق حضاري متعدد الطوابق و المقترح إقامته مكان مبنى المرور القديم بعد تخصيص مكان آخر له، حيث أنَّ المبني مُقام على مساحة 1300 متر.

راجع نائب المحافظ طريق المعاهدة العمومي و الذي يُعد أكبر شوارع مدينة القنطرة غرب حيث تمت أعمال توسعة 3 أمتار من عرض الطريق على جانبيه و بطول 3 كم من مدخل القنطرة غرب الإسماعيلية و حتى نهاية القنطرة غرب بورسعيد، مع تنفيذ أعمال نقل أعمدة الكهرباء وتنفيذ جزيرة وسطى.