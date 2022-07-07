نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع الأعلى للدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

الغربية - عادل ضرة

شارك الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والذى استضافته جامعة الإسكندرية بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم للبحث العلمي.

نافش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي فى الجامعات المصرية.

أوضح "عكاشة" خلال الاجتماع أن هناك أولوية بجامعة طنطا للمشروعات التى تخدم القضايا التنموية من خلال برامج زمنية محددة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

واستعرض ما تم انجازه من الخطة البحثية الجامعة، موضحًا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يقوم بدور متميز فى دعم الباحثين وتقديم الخدمات العلمية والبحثية لهم وتحفيزهم على النشر الدولي لأبحاثهم ودعم مشروعاتهم التى تخدم المجتمع دعمًا لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى حصول جامعة طنطا على مركز متقدم دوليًا فى مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.