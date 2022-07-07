ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء في منصبه هو إقامة الحفل "الفخم". وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وتزوج جونسون من كاري في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في 30 يوليو ومن المتوقع أن يكون "حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا".