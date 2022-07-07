أفادت صحيفة (ذا ميرور) أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من المقرر أن يقيم حفل زفاف كبير بمقر إقامته الرسمي بتشيكرز للاحتفال بزفافه من زوجته كارى فى وقت لاحق من الشهر الجارى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء في منصبه هو إقامة الحفل "الفخم". وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد.
وتزوج جونسون من كاري في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.
وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في 30 يوليو ومن المتوقع أن يكون "حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا".
وأظهرت الترشيحات في بريطانيا أن وزير الدفاع بن والاس هو المرشح الأقرب لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء، بعد تقدم الآخير باستقالته من منصبه، على خلفية استقالة عدد كبير من الوزراء من حكومته.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن والاس هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين، ووضعه أعضاء الحزب - الذين استطلعت آراؤهم من موقع "يوجوف" - في المقدمة على عدد من المنافسين البارزين الآخرين مثل وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك.
وتأتي هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيراً وعضواً بارزاً.
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