"مياه سوهاج": 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى

سوهاج محمود مقبول

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك فى الفترة من السبت الموافق 9 يوليو 2022 وحتى الخميس الموافق 14 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً بجميع المراكز على أن يعمل مركز شحن مركز ومدينة سوهاج لفترة ثانية من الخامسة عصرا وحتى العاشرة مساءً.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فورى فى اى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة لتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.



