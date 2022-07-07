مياه المنوفية: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه شبرا زنجى المرشحة

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه شبرا زنجى المرشحة للمرة الثانية، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة لعام 2022م بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

وأضاف "نجيب" أن محطة مياه شبرا زنجى المرشحة التابعة لفرع الشركة بالباجور اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح "نجيب" حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ووجه نجيب الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.