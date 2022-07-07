اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه شبرا زنجى المرشحة

الخميس، 07 يوليه 2022 03:08 م
مياه المنوفية: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه شبرا زنجى المرشحة محطة مياه شبرا زنجى
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه شبرا زنجى المرشحة للمرة الثانية، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة لعام 2022م بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

وأضاف "نجيب" أن محطة مياه شبرا زنجى المرشحة التابعة لفرع الشركة بالباجور اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح "نجيب" حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ووجه نجيب الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة.


مياه المنوفية

تجديد شهادة TSM

محطة مياه شبرا زنجى المرشحه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة