مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون لمشروع الصرف الصحى المتكامل

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لقاء جماهيرى بمقر الوحدة المحلية بقرية أصفون وقرية الشغب لمشروع "صرف صحى قرى الريف المصرى بمحافظة الأقصر"، بتمويل بنك التنمية الافريقى، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع.

وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم الإعلان مؤخراً عن طرح المشروع فى 15/6/2022 بقرى مركزى إسنا والطود، وشمل اللقاء الجماهيرى بمقر الوحدة المحلية بقرية اصفون عدد 5 قرى (الغريرة - طفنيس - اصفون - توماس حلفا3)، كما شمل اللقاء الجماهيرى لقرى تجمع الدبابية والطود عدد 5 قرى ( الدبابية - المعلا - العديسات قبلى - العديسات بحرى - الشغب)، ممثلة فى عدد من الأهالى وقادة الرأى ورؤساء المجالس والوحدات المحلية بقرى (المعلا - الدبابية - الشغب - العديسات قبلى - العديسات بحرى).

وكان اللقاء بحضور استشارى المشروع وممثل عن استشارى الدراسات البيئية للمشروع، وإدارة المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ممثل عن وحدة تنفيذ المشروع، وتناول اللقاء عرض تقديمى عن المشروع ومكوناته فنياً ومدى تأثيره على الحفاظ على صحة وبيئة المواطنين بتلك القرى، حيث يتكون المشروع من محطات معالجة وشبكات انحدار ومحطات رفع رئيسية وفرعية، كما تم الاستماع لعدد من الأسئلة التى طرحها المواطنين ومنها:- (هل الاماكن التابعة للقرى سيشمل المشروع أيضاً ام لا؟ هل المرحلة الأولى للمشروع ستبدأ مع المرحلة الثانية على التوازى أم لا ؟ متى يبدأ تنفيذ المشروع ؟ هل سيتضمن المشروع الشوارع الضيقة ؟ هل للمشروع له تأثير سلبى من الناحية البيئية للقرية ؟ هل الصرف الصحى فى الشرق والغرب خط واحد ام كلا منهم له خطوط صرف خاصة به؟)، حيث تمت الاجابة عليها من الاستشاريين ومسئولى شركة مياه الأقصر من المعامل وإدارة التخطيط وإدارة المشاركة المجتمعية وسط رضاء وترحيب من المواطنين ببدء الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع.



مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون والشغب لمشروع الصرف (3)



مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون والشغب لمشروع الصرف (4)



مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون والشغب لمشروع الصرف (5)