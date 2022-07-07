موسكو: بلغاريا هجرت الحس السليم بعد حجب حسابات السفارة الروسية

كتب أحمد عرفة

أكد جريجوري كاراسين، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن بلغاريا بحجبها حسابات السفارة الروسية لديها، لم تودع فقط قواعد اللباقة، بل هجرت الحس السليم أيضا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: صوفيا تواصل إثارة التعجب، يبدو أن السياسيين البلغاريين قد ودعوا أخيرا ليس فقط قواعد اللباقة بين الدول، ولكن أيضا الحس السليم.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: لأول مرة، كان علينا مواجهة حجب حسابات السفارة الروسية، ناهيك عن الطرد الفظيع لـ70 دبلوماسيا، وحان الوقت للسلطات البلغارية لأخذ حمام يوقظها.

وفى وقت سابق كشف وزير المالية البلغاري أسين فاسيليف الأربعاء، أن مكتبه حظر ما يقرب من 900 ألف دولار في حسابات السفارة الروسية في صوفيا.