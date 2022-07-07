موسكو: العلاقات الروسية - الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة

كتب أحمد عرفة

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن روسيا نقدر بشدة نتائج قمة بكين، حيث ناقش قادتنا بالتفصيل مهام شراكتنا الاستراتيجية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، أنه على خلفية النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة وسعيها لمضاعفة احتواء التنمية في بلادنا، نواصل زيادة حجم التعاون وتوسيع نطاقه.

وأوضح وزير الخارجية الروسى أن العلاقات الروسية - الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة وسيواصل البلدان تطوير أشكال جديدة للتعاون، لا تتأثر بالعوامل السلبية الخارجية.