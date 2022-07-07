وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن الطائرات الروسية وجهت على الفور ضربة بصواريخ فائقة الدقة على جزيرة "الثعبان" (زمييني)، ما أدى إلى تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين، ممن حاولوا القيام بهذه العملية، بينما فر الناجون باتجاه قرية بيرمورسكويه، منطقة أوديسا.

وأضاف أنه نتيجة للضربات بأسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية على المواقع القتالية للقوات الأوكرانية في اتجاه "سوليدار"، فقد بلغ إجمالي خسائر اللواء الآلي رقم 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حوالي 2500 فرد، وهو ما يعادل 60% من قوته.

وأشار إلى تدمير اللواء الجوي الهجومي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل تقريبا، حيث تجاوزت خسائره 80% من قوته، وفي منطقة مدينة "أرتيوموفسك"، بجمهورية دونيتسك الشعبية، ضربت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار مؤقتة ومستودعات ذخيرة للوحدات المؤتمتة رقم 14 و72، إضافة إلى ألوية الهجوم الجبلية العاشرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان هناك ما يصل إلى حوالي 350 فردا و20 وحدة من المركبات القتالية المدرعة في المرافق المدمرة.

وأوضح أنه تم تدمير 6 نقاط مراقبة، من لواء قيادة الاحتياط الآلي رقم 63 في منطقة "بارماشيفو" وكتيبتين للدفاع الإقليمي في منطقة "نيكولاييف"،و 3 مستودعات للأسلحة والذخيرة في مناطق قرى "أرتيوموفسك" و"سيفرسك" و"زفانوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونوه بأنه تم اعتراض 6 صواريخ بالستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في مناطق قرى "سكادوفسك" و"نوفايا كاخوفكا"بمنطقة خيرسون و"غروشيوفكا" بمنطقة خاركوف، وكذلك 12 قذيفة لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" بمنطقة نيكولاييف، و"غلينسكويه" و"إيزيوم" و"دولغينكويه" و"تشيرفوني أسكول" بمنطقة خاركوف، و"دونيتسك" و"رياسنويه" وغرابسكويه" و"ماكييفكا" و"كرينيتشنايا" و"أوكتيابرسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية: 17 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "ناديجدوفكا" و"زيليوني غاي" بمنطقة نيكولاييف، و"سكادوفسك" و"دافيدوف برود" بمنطقة خيرسون، و"إيزيوم" و"نورتسوفكا" و"نوفوبلاتوفكا" و"ديبروفنويه" و"براجكوفكا" و"بيتومنيك" و"ماليي بروخودي" وغروشيوفكا" بمنطقة خاركوف.

