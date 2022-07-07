من مانشستر للشرقية.. اليوم ثانى جلسات محاكمة الطالب المتهم بسب "راشفورد"

الشرقية - فتحية الديب

تنظر المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، ثانى جلسات محاكمة "محمد ع" طالب بالفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعى مقيم بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، لإدانته فى القضية رقم 11 لسنة 2021 جنح اقتصادية أبوحماد، بتهمة سب وقذف لاعب كرة القدم "ماركوس".

وقال "السيد سلامة" محامي الطالب المتهم، إنه فؤجى بالطالب يطرق مكتبه يطالبه بالدفاع عنه فى دعوى سب وقذف مقامة من لاعب فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزى، ليتفاجأ الشاب وهو طالب بكلية العلاج الطبيعي بقيام اللاعب بتحريك دعوى قضائية ضده بعد تحرير محضر في مباحث الإنترنت عن طريق عدد من المحامين تم توكيلهم في مصر، وقالوا في دعوتهم إن المتهم قال عبارات تحوي عنصرية وإهانات للاعب عن طريق تعليق في صفحته الرسمية، وهي الاتهامات التي أنكرها الطالب جملة وتفصيلا.

وأردف "سلامة" أنه حضر أمام محكمة جنح أبو حماد في محافظة الشرقية أولى جلسات المحاكمة، ثم تم إحالة الدعوى لعدم الاختصاص إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، وحضر 10 محامين بتوكيل عن اللاعب وبعد المرافعة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم 7 يوليو للمرافعة.

يذكر أن النيابة العامة بأبوحماد، قررت إحالة طالب شرقاوي اتهمه لاعب كرة القدم "ماركوس راشفورد" لاعب فريق مانشيستر يونايتد الانجليزي بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليق على صفحة اللاعب عقب إحدى المباريات، للمحاكمة لإدانته بالسب والقذف والتنمر.