من صحة القلب لـ تحسين الهضم.. فوائد إضافة اللورا لشوربة اللحمة في العيد

كتبت ميرفت رشاد

أوراق اللورا من أهم التوابل فى كل بيت مصرى، والتى تضاف إلى اللحوم عند تجهيزها للحصول على "شوربة" ذات مذاق خاص ورائحة مميزة، ولم يتوقف الأمر عند الرائحة والطعم ولكن لورق اللورا فوائد صحية هامة لصحة الجسم فى عيد الأضحى، وفقا لموقع "webmed".

فوائد ورق اللورا الصحية :

1- تحسين عملية الهضم

تساهم المركبات العضوية الموجودة في أوراق اللورا في علاج اضطرابات المعدة، وتقلل من الآلام المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي، وتمنع الاصابة بالامساك وغازات البطن والانتفاخ المصاحب لتناول وجبات العيد الدسمة كالفتة.

2- تعالج أمراض الجهاز التنفسي



يدخل الزيت العطري المستخلص من أوراق اللورا في تركيب العديد من الكريمات الموضعية التي تخفف من الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس، وأيضا يستخدم فى جلسات البخار والاستنشاق للقضاء على البكتيريا الضارة المسببة لأمراض الجهاز التنفسي ومنع تكون البلغم.

3- الوقاية من قشرة الشعر



تساعد أوراق اللورا على تقوية بصيلات الشعر، والتقليل من فرص تعرضه للتقصف والتساقط، والوقاية من القشرة، وذلك عن طريق غليه، وتدليك فروة الشعر بمنقوعه بعد غسله بالشامبو.

4- الوقاية من الالتهابات



تحتوي أوراق اللورا على مادة مغذية نباتية تسمى "بارثينوليد"، والتي تقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، ما يجعلها مفيده لمرضى التهاب المفاصل.

5- مفيدة لصحة القلب



تحتوي أوراق اللورا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل مادة الروتين التي تساهم في تقوية عضلة القلب وخفض مستويات الكوليسترول فى الدم.