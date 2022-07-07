"ملك الكوكايين"يصل إيطاليا لقضاء 30 سنة سجن بعد رحلة هروب إلى أوروجواي والبرازيل

فاطمة شوقى

وصل روكو مورابيتو، 56 عامًا، المعروف بـ"ملك الكوكايين"، وهو أحد زعماء مافيا كالابريا ،ندرانجيتا ، إلى إيطاليا بعد أن سلمته البرازيل ، حسبما أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن السلطات البرازيلية استطاعت العام الماضى، اعتقال روكو مورابيتو الذى كان مطلوبا منذ عام 1995، من قبل العدالة الإيطالية ، بتهمة تهريب المخدرات، حيث تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 28 عاما ، وهو حكم تم تمديده لاحقا إلى 30 عاما.

ووصل مورابيتو برفقة رجال الشرطة الإيطالية إلى مطار روما وتم نقله إلى السجن.

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بيان إنه كان "أحد أكثر المطلوبين الهاربين في العالم"، حيث أنه متهم بإدخال 592 كيلوجرام من الكوكايين إلى إيطاليا في عام 1992 ، وكذلك 630 كيلوجرام في عام 1993.

كما أكد جيوفاني بومباردييري ، المدعي العام لمكافحة المافيا في ريجيو كالابريا ، إن تسليمه "يبعث برسالة قوية: وهى قوة جهاز الشرطة في مكافحة أقوى الشبكات الاجرامية لدى جماعات المافيا".

وكان مورابيتو قد اعتقل في فندق بمدينة مونتيفيديو في أوروجواي عام 2017 بعد أن أقام 13 عامًا بهوية أخرى في منتجع بونتا ديل إستي ، وافق قاضي أوروجواي على تسليمه إلى إيطاليا في 2018 ، لكن في يونيو 2019 استطاع الهروب من سطح سجن مونتيفيديو المركزي مع ثلاثة آخرين ، وظل هاربًا إلى أن تم القبض عليه في عام 2021 في جواو بيسوا، مدينة تقع في شمال شرق البرازيل.

وكان روكو مورابيتو قد تجنب إلقاء القبض عليه في عام 1994 في ميلانو ، حيث كان يلقب بـ "ملك الكوكايين" لتوجيهه توزيع المخدرات في أوروبا من تلك المدينة.