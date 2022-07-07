مكمل غذائي يحسن المزاج ويساعد فى علاج الاكتئاب.. كيف تحصل عليه من طعامك

فاطمة ياسر

نشر موقع " eatthis"، دراسة نشرت في مجلة Translational Psychiatry تفيد بأن مكملات البروبيوتيك قد تساعد في علاج الاكتئاب وأعراضه، وأوضحت الدراسة أن هناك صلة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية، ولذا تم إعطاء المشاركين في الدراسة للأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وهؤلاء الأشخاص كان لديهم انخفاض ملحوظ في أعراض الاكتئاب.

وأشارت نتائح الدراسة أن المشاركين الذين تلقوا البروبيوتيك تم رصد زيادة في مجموعة بكتيريا الأمعاء المفيدة، ولذا فتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لها دور فعال في علاج الاكتئاب، ومشاكل المعدة.

وأوضح المعهد الوطني للصحة الأمريكي، أنه يتم تعريف نوبة اكتئاب الكبرى أنها "فترة أسبوعين على الأقل عندما يعاني الشخص من مزاج سيئ ومكتئب أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية، وأعراض أخرى مثل مشاكل النوم أو الأكل أو الطاقة أو التركيز أو تقدير الذات.

وأكد مؤلف الدراسة الدكتور أندريه شميدت إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يدعم أولئك الذين يعالجون من اضطراب الاكتئاب الشديد، موضحا أنه يجب تناول الأطعمة لمدة أربعة أسابيع حتى تشعر بتحسن أعراض الاكتئاب، ويعمل على تحسن أعراض الاكتئاب مع زيادة وفرة اللاكتوباسيلوس.

والجدير بالذكر، ووفقا لموقع "healthline"، والذي قدم أبرز الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، ومنها:

-الزبادي.

-الحليب الرائب.

-الموز الأخضر.

-مخلل الخيار والكرنب.