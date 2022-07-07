وقال كيريلينكو -في منشور عبر تطبيق تليجرام- إنه "فى 6 يوليو، قتل الروس سبعة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في توريتسك ، واثنان في أفدييفكا ، وواحد في كوديم وواحد في سيفرسك. وأصيب شخصان آخران ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

