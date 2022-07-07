وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية - على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أنه تم إرسال سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى موقع الحادث فور تلقى تقارير بشأن وقوعه.

وأكد سكان محليون فى المنطقة وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما تم تطويق المنطقة المجاورة.

جدير بالذكر أن الهجوم جاء بعد يوم من إعلان وزير الداخلية الباكستانى رنا سناء الله دعوة القيادة العسكرية فى البلاد إلى تشكيل لجنة لضمان "الإشراف البرلمانى" على الحوار الجارى مع حركة طالبان باكستان المحظورة.