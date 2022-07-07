اليوم السابع
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مع ارتفاع جديد فى الحالات.. الأمم المتحدة: غدا انعقاد لجنة الطوارئ بشأن كورونا

الخميس، 07 يوليه 2022 01:33 م
مع ارتفاع جديد فى الحالات.. الأمم المتحدة: غدا انعقاد لجنة الطوارئ بشأن كورونا تيدروس أدهانوم
كتبت: هند المغربى

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أكد مركز إعلام الأمم المتحدة أنه سيُعقد غدا الجمعة اجتماع للجنة الطوارئ بشأن جائحة كـوفيد-19، حيث دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، وستصدر اللجنة بيانا مع توصية إلى منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء.
 
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن ثمّة ارتفاعا في عدد الحالات في جميع أنحاء العالم لافته الى أن التطعيم حال دون حدوث حالات وفاة كثيرة.
 
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة منذ بداية الجائحة، حذرت منظمة الصحة العالمية من التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم، وإن المنظمة تواصل "دعوة العاملين الصحيين وكبار السن وغيرهم من الأكثر عرضة للخطر للحصول على جرعاتهم الأولية – الجرعتان الأولى والثانية".
 
وقالت إن منظمة الصحة العالمية كانت ترى أيضا الكثير من المعلومات المضللة حول التطعيم، وكانت تحاول شرح الأسباب العلمية وراء التطعيم وكيف يمكن أن ينقذ الأرواح ويتجنب الأشكال الخطيرة من مرض كوفيد-19.

الأمم المتحدة

الصحة العالمية

كورونا

لجنة الطوارئ



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