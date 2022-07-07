اليوم السابع
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مطران إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة والأزهر بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 01:17 م
مطران إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة والأزهر بعيد الأضحى المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال شيحان فى بيان صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:

باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر.

 "نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز مصر بالخير والسلام.

وتابع في بيانه "ندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة واستقرار وطننا مصر. كما نرسل تهنئتنا لإخوتنا المسلمين في كل ارجاء ارض مصر، وقيادات الدولة والأزهر الشريف ودار الإفتاء. كل عام وانتم جميعا بخير . محبة وسلام وإخوة إنسانية".

 


الطائفه المارونيه

جورج شيحان

المطران جورج شيحان

الازهر الشريف

عيد الاضحى المبارك



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