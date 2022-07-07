مصيف بـ5 جنيهات.. شاهد كيف استعدت شواطئ السويس لاستقبال الزائرين خلال العيد

السويس - كريم عبد المعين

استعدت الشواطئ والقري السياحيه بالسويس والعين السخنه لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافد نصف مليون زائر للاستمتاع بمياه خليج السويس والبحر الأحمر.





واعلنت محافظه السويس الإنتهاء من صيانة وتجهيز شاطئ السويس العام "شاطئ السويسه" التابع لديوان عام محافظه السويس والذي يمكن للمواطنين للإستمتاع يوم كامل على البحر بخمسة جنيهات فقط.



وقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من شاطئ السوايسة رصد فيه تجهيزات الشاطئ استعداداً لاستقبال المصطافين وتواجد المنقذين وتجهيز الكبائن.

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وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس انه تم رفع درجة الاستعداد لإستقبال العيد حيث تم رفع المخلفات من الحدائق والمتنزهات وتجهيزها للمواطنين كذلك الشواطئ التابعه للمحافظه وتوفير وسائل الراحه والرفاهيه للمواطنين.

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‏واوضح انه طلب توفير منقذين إضافيين داخل الشواطئ للتعامل الفوري في حاله حدوث أي مكروه .

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والتقى "تليفزيون اليوم السابع" بالمنقذ ابراهيم هوجن اقدم منقذي السويس والبحر الأحمر والذي قدم عدداً من النصائح للمصطافين أبرزها عدم دخول المياه في ارتفاع يتجاوز منطقه الصدر والابلاغ الفور في حاله الاحساس بالغرق .



وقال أن شاطئ السويس يمتاز بعدم وجود أمواج نظراً لوجود جبال عتاقة والسخنه والتي تقوم بحجز تيارات الرياح عن البحر .





شواطئ السويس



شواطئ السويس