مصر للطيران تناشد الحجاج الالتزام بمواعيد العودة المحددة بتذاكر السفر

كتب محمود عبد الغنى

صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية بدأت استعداداتها المكثفة لمرحلة عودة ضيوف الرحمن حيث تحرص الشركة الوطنية على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج فضلاً عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، وإيفاد بعثة متكاملة إلى كلٍ من مطارى جدة والمدينة تضم مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتكثيف استعدادات كافة الهيئات والشركات القابضة والتابعة لوزارة الطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحج .

وفي إطار استعدادها لتنظيم رحلات العودة تبدأ مصر للطيران يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجارى تشغيل أولى رحلات العودة والتى تصل إلى إجمالى 114 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصرى و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاج فلسطينى و 2100 حاج من حجاج دولة مالى.

وتناشد مصر للطيران الحجاج المسافرين على متن رحلاتها الإلتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر وضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم ب 8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة وقبل الإقلاع ب 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

كما تؤكد الشركة على ضيوف الرحمن الإلتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقداً .