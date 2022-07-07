مصر للطيران تسير 251 رحلة داخلية إلى المطارات السياحية خلال إجازة عيد الأضحى

قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أنهت استعداداتها لإجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الإجازات الصيفية، وذلك من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة.

وأوضح أبو العينين أن الشركة ستقوم بتسيير 81 رحلة إلى شرم الشيخ و73 رحلة إلى الغردقة و48 رحلة إلى الأقصر و46 رحلة إلى أسوان و3 رحلات إلى مرسى علم، ليبلغ إجمالي عدد الرحلات الداخلية 251 رحلة خلال الفترة من 7 يوليو إلى 16 يوليو الجارى.