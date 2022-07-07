مصرع طفل فى ظروف غامضة بدمياط والأمن يتحفظ على الأم لحين تقرير الطب الشرعى

دمياط فريق المحافظات

لقى طفل من محافظة دمياط مصرعه متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة، وذلك فور وصوله لمستشفي دمياط التخصصي.



وبدأت الواقعة حينما استقبلت مستشفي دمياط التخصصى طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوت، مصابا بعدة إصابات متفرقة أودت بحياته، وتبين بعد توقيع الكشف الطبي عليه إصابته بكسر في الجمجمة نتيجة اصطدام عنيف.



أثارت أقاويل والدة الطفل الشكوك داخل مستشفي التخصصى، والتي ذهبت برفقة شخصا آخر للمستشفي قبل وفاة الطفل، فتبادلت الاتهامات بينها وبين رفيقها بشأن ما حدث للضحية.



وقامت إدارة مستشفي دمياط التخصصى بإبلاغ قوات الأمن والتي قامت بالتحفظ علي الأم ورفيقها وانتداب الطب الشرعي لإعداد التقرير اللازم حول أسباب الوفاة الكشف عن الواقعة وملابساتها.



وتنتظر قوات الأمن تقرير الطب الشرعي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التحفظ على والدة الطفل ورفيقها والذين اثاروا الجدل والشكوك عقب تبادلهما الاتهامات بشأن ما حدث للطفل.