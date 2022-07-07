اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مصحف الحرمين يضم عدة خدمات وتسجيلات خدمة للحرمين الشريفين

الخميس، 07 يوليه 2022 01:19 م
مصحف الحرمين يضم عدة خدمات وتسجيلات خدمة للحرمين الشريفين الكعبة
كتب فارس البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفرت وكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطبيق (مصحف الحرمين)، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، أوضح ذلك وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

 
مصحف الحرمين
مصحف الحرمين

ومن أهم مميزاته التلاوات: ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم، لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

ويحتوي على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

تلاوات لائمة الحرمين
تلاوات لائمة الحرمين

 

ويتميز (مصحف الحرمين) بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة، لسهولة الرجوع إليها في أي وقت، يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية، سواء كان على مستوى الصفحة كاملة، أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما صمم فهرس القرآن الكريم ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء، أو بأسماء السور، أو برقم الصفحة.

 


المصحف الالكتروني

المملكه العربية السعودية

مكة المكرمة

الحج و العمرة



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. قادة FBI وMI5 يحذرون من نشاط الصين فى التجسس.. 50 سنة سجن لسلفادورية أجهضت نفسها فى مرحاض

الخميس، 07 يوليه 2022 12:03 م

مصر للطيران تنهى استعداداتها لبدء مرحلة عودة الحجاج.. رحلات المغادرة الثلاثاء المقبل بتسيير 114 رحلة.. تناشد الالتزام بمواعيد العودة المحددة بتذاكر السفر.. وتطالب بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 م

تعرف على إرشادات "مصر للطيران" للحجاج استعدادا لعودتهم للأراضى المصرية

الخميس، 07 يوليه 2022 11:12 ص

لحجاج بيت الله الحرام.. 10 أشياء مباح للمحرم فعلها.. تعرف عليها

الخميس، 07 يوليه 2022 10:06 ص

بدء تصعيد حجاج القرعة إلى المشاعر المقدسة استعدادا للوقوف بعرفات الله

الخميس، 07 يوليه 2022 09:16 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة