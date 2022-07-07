مصادر لـ"BBC": جونسون يستقيل من رئاسة المحافظين ويستمر فى الحكومة

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة بي بي سي ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب المحافظين الذي له الأغلبية في البرلمان لكنه سيستمر في منصبه كرئيس وزراء للحكومة البريطانية.

ومنذ قليل، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب حزب المحافظين لاجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة"\

وفقا لصحيفة أي نيوز، يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ازمة جديدة بعد استقالة عدد من كبار وزراء حكومته بدءا من أمناء البرلمان الى الوزراء في المناصب العليا، وبدأت الاستقالات باسمين رئيسيين، وزير الصحة ساجد جافيد والمستشار ريشي سوناك ، اللذين أعلنا قرارهما على تويتر مساء الثلاثاء.

السبب المباشر للأزمة هو تداعيات استقالة النائب كريس بينشر يوم الخميس الماضي ، وسط مزاعم بأنه تحرش بضيفين في عشاء خاص في الليلة السابقة. وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر ، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية" و"أحرجت نفسي والآخرين".

لكن ما أوقع جونسون في ورطة أعمق هو سبب وجود بينشر في الحكومة في المقام الأول، وسط موجة من الكشف عن سلوكه السابق.

يوم الثلاثاء، نشر موظف حكومي سابق كبير رسالة اتهم فيها عمليا داونينج ستريت بعدم قول الحقيقة، عندما قال إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بواحد على الأقل من الادعاءات التاريخية.