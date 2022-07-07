مسجل جنائى يمزق جسد مواطن بسبب خلافات بينهما فى السيدة زينب

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشف أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما فتم بإرشاد المتهم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.