مساعد جونسون السابق يدعو لإقالته فورا.. ويؤكد: بوريس يلعب لكسب الوقت

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان بوريس جونسون تحدث إلى السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، ووافق على التنحي ، ليتجنب قيام الحزب بتصويت سحب ثقة اخر بشأنه.

وأشارت الصحيفة الى إن هناك دعمًا متزايدًا في حزب المحافظين للاقتراح الذي يقضي بضرورة إجبار بوريس جونسون على التنحي على الفور ووضع دومينيك راب ليتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت، وفقا لاقتراح مقدم من دومينك كامينجز مساعد جونسون السابق الذي انقلب ضده.

وزعم كبير المساعدين السياسيين السابقين لرئيس الوزراء ، الذي تحول إلى خصمه ، أن رئيس الوزراء "يلعب لكسب الوقت وسيحاول البقاء".

في نفس السياق قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، نقلاً عن مصادر داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيظل في منصبه بالحكومة حتي ديسمبر المقبل ، حيث من المقرر اجراء انتخابات علي رئاسة حزب المحافظين هذا الصيف، موضحة أن جونسون سيظل رئيساً للوزراء لحين انعقاد مؤتمر المحافظين في أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر أن جونسون يعتزم التقدم باستقالته من رئاسة الحزب اليوم ، بعد سلسلة من الضغوط المتتالية والاستقالات التي شهدتها حكومته علي مدار الساعات الثماني والأربعون الماضية.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس نواب قد دعا حزب المحافظين صباح الخميس لإجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون، وكتب والاس عبر حسابه على توتير: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد ، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء. للحزب آلية لتغيير القادة وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها. في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".