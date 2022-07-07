مسئول بإدارة منصة مصر الرقمية: المنصة عبارة عن كتالوج خدمات للمواطنين

رامى محيى الدين

قال المهندس أحمد ثمين مسئول بإدارة برنامج مصر الرقمية إن منصة مصر الرقمية عبارة عن كتالوج للخدمات التي يحتاجها المواطنون وجميع المصريين بمختلف أعمارهم يستطيعون الدخول على المنصة والحصول على الخدمات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم تم وضع 16 حزمة من الخدمات ويستطيع المواطن الدخول على المنصة من خلال الموبايل أو اللاب توب، ويتم التسجيل من خلال بطاقة الرقم القومى السارية ورقم الموبايل الشخصى ويتم التحقق من البيانات بشكل شخصى ثم تأتى رسالة على الموبايل بالكود، مشددا على المواطنين ألا يعطى المواطن الكود أو الرقم السرى لاحد.

وتابع: يستطيع المواطن الحصول على شهادات الميلاد وخدمات الأحوال المدنية كما إنه يستطيع ان ستخرج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين ، كما ان المواطن يستطيع الحصول على خدمات الشهر العقارى والتوثيق والأسكان والمرور، ويستطيع المواطن الحصول على المستخرجات التي طلبها عن طريق البريد المصرى ويستطيع الدفع بواسطة وسائل الدفع الإلكترونية أو كاش عن طريق مكاتب البريد.