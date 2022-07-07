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مسئول أوروبي: واشنطن تسعى لتوسيع العقوبات ضد روسيا وتشديد الرقابة على الدول الأخرى

الخميس، 07 يوليه 2022 11:10 م
مسئول أوروبي: واشنطن تسعى لتوسيع العقوبات ضد روسيا وتشديد الرقابة على الدول الأخرى اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن دوجلاس جونز، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية ، أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع نظام العقوبات ضد روسيا وتشديد الرقابة على التزام الدول الأخرى به، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية: سنواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على روسيا، وليس فقط مواصلة فرض العقوبات، ولكن أيضا مواصلة توسيعها، وكذلك تشديد الرقابة على تنفيذها من قبل الدول الأخرى.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقديم مساعدات شاملة لأوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الأسلحة، موضحا العقوبات الأمريكية تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسي ومجمعه الصناعي العسكري، بسبب قيود الرقابة على الصادرات الأمريكية، لا يمكنه الآن إنتاج أنظمة أسلحة معينة.


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