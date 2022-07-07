مرور 100 يوم على الطوارئ في السلفادور بسبب انتشار العنف مع اعتقال 44 ألف شخص

فاطمة شوقى

https://www.vozdeamerica.com/a/se-cumplen-100-dias-de-regimen-de-excepcion-en-el-salvador-que-deja-44-000-detenidos/6646206.html

مر 100 يوم منذ إعلان رئيس السلفادور ناييب بوكيلى في مارس الماضى حالة الطوارئ في البلاد، التي بدأت بسبب انتشار العنف والجرائم، وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 44 ألف معتقل، وفقا لصحيفة "السلفادور".



معتقلين فى السلفادور

وقال رئيس السلفادور، "يجب علينا تكثيف الحرب ضد العصابات وذلك بعد مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة المدنية الوطنية على أيدى أفراد العصابات في مقاطعة سانتا آنا الغربية".

وقال رئيس السلفادور "من بين القتلى رئيس قسم نظام الطوارئ 911 وشرطيان ، رجل وامرأة. وفقدوا حياتهم "في مواجهة مع أعضاء العصابات" في حي لا ريليداد ، في سانتا آنا ، ثاني أكبر مدينة في البلاد ، على بعد حوالي 60 كيلومترًا غرب سان سلفادور"، مشيرا إلى أن الرجلين وامرأة يتركان أطفالهم الآن في دار الأيتام".



طوارئ فى السلفادور

ومنذ نهاية مارس ، تخضع السلفادور لنظام الطوارئ حيث يسمح بالاعتقالات دون أمر من المحكمة ويضفي الشرعية على تعليق الحقوق الدستورية.

وتمت الموافقة على هذا الأمر في الكونجرس ، بناءً على طلب المدير التنفيذي لبوكيلي ، بعد تصعيد 87 جريمة قتل ارتكبت بين 25 و 27 مارس.

ومن ناحية آخرى، فإن السلطات السلفادورية تواجه الكثير من الانتقادات بسبب بعض صور للسجناء التي تظهر تعرضهم للعنف ، وقال أحد المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان إن السجون التي من المفترض ان تضم 20 الف شخص فقط ، أصبحت ممتلئة الآن بأكثر من 80 الف مسجون.