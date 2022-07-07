اليوم السابع
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مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى لحلها.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 11:45 ص
مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى لحلها.. صور جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز ومديري الإدارات بالمديريات ورؤساء القري، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي.

واستمع رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال فعاليات اللقاء إلى شكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها، مؤكداً على أنه يتم تلبية كافة طلبات المواطنين وفقا للقانون، وكذلك على حرص جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث المشاكل المقدمة من المواطنين وحلها بكل شفافية، يذكر أنه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي للمواطنين كل أربعاء من كل أسبوع الساعة 12 ظهرا .

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً -  مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً -  مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.

 

مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى (3)
مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى

 

مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى (4)
مدينة إسنا تناقش مشكلات المواطنين فى اللقاء الأسبوعى 

 


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