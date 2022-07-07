مدير المخابرات الخارجية الروسي: خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا خطر على أوروبا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن خطط بولندا لفرض سيطرتها على غرب أوكرانيا خطرة على أوروبا بأسرها، متابعا: بالطبع إنه أمر خطير، وخطير على أوكرانيا وعلى أوروبا بأسرها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير المخابرات الخارجية الروسي أن بولندا بدأت في وضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا.

وتابع مدير المخابرات الخارجية الروسي أنه إذا فتحت بولندا صندوق باندورا هذا، فلن يبدو الأمر كافيا بالنسبة لأي شخص، وهذا يمكن أن يعقد بشكل كبير الوضع في القارة الأوروبية، وبالطبع يقلل من مستوى الأمن الدولى.