محاكمة 4متهمين بينهم فتاة صينية لخطفهم شابين صينيين بالإسكندرية 6 أغسطس

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده والمستشار معتز نور الدين محمد والمستشار ابراهيم حسيني ابراهيم وأمين السر محمد عثمان تأجيل محاكمة كل من " ع.ع.ن" و" م.م.ا" و " م.ا.ح" و " خ.ج.ت" لاتهامهم بخطف كل من " ي.ك.ي" و " م.ش"



تعود احداث القضية رقم 2382 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهم تحت تهديد السلاح.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي الإسكندرية قيام المتهمين كل من " ع.ع.ن" ضابط سابق و " م.م.أ" صاحب محل لبيع الانتيكات و " م.ا.ح" عاطل و " خ.ج.ت" صينية الجنسية وشرتها وردة بخطف المجني عليهما " ي.ك.ي" صيني الجنسية وشهرته هارون ويعمل مساعد مدير شركة هواتف محمولة مقيم محافظة القاهرة و " م.ش" صيني الجنسية وشهرته موسي ويعمل بشركة هواتف محمولة بمحافظة القاهرة وذلك بعد قيام المتهمة الرابعة الصينية الجنسية باستدراج المجني عليهما عن طريق أحد المواقع الاباحية وطلبت منهم الحضور الي محافظة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي وعند حضورهم فؤجوا بالمتهم الاول وبحوزته سلاح ناري طبنجة وباقي المتهمين بخطفهم الي مكان مهجور بطريق العامرية والاستيلاء منهم علي مبلغ 6 آلاف دولار امريكي وهاتفين محمولين وتركهم وفروا هاربين.

بتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت التأجيل لجلسة 6 اغسطس القادم لمحاكمتهم .





