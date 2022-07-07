محافظ كفر الشيخ: فتح المجازر مجانا لذبح الأضاحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤوساء المدن ومديري المديريات المعنية بالمحافظة بتفعيل غرف عمليات الديوان العام للمحافظة والمراكز والمدن على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

ووجه المحافظ بالتصدي بكل حزم لمنع أية محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى، وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة، وإحالة الموظف المسؤول عن المخالفة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة والأجهزة المحلية بالمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تكثيف حملات التفتيش على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الرئيسية واللحوم بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين، مع التأكيد على الذبح داخل المجازر بالمجان، وضبط أية عملية ذبح خارج المجازر ومصادرة المضبوطات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الاجرة والسرفيس للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة مع حركة وكثافة الطرق داخل المحافظة وكذلك وسائل النقل النهرية.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وموجهاً بضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف ومراعاة الضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

كما شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع موجهاً بفتح المنتزهات والحدائق مبكرا لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم وحثهم على عدم التجمع في أماكن مغلقة حرصا على سلامتهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية مع تكثيف التواجد الأمني وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر فرق عمليات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف على مدى 24 ساعة في حالة حدوث أية طوارئ، موجهاً الشكر لكل الأجهزة التنفيذية والأمنية والمديريات الخدمية والوحدات المحلية مقدماً تهنئته لهم ولأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.