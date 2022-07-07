محافظ قنا يستقبل وفد مطرانية نجع حمادى لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، برئاسة القمص لوقا هلال، وكيل المطرانية نيابةً عن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، وتوابعها، وضم الوفد 17 من رجال الدين المسيحى.

رحب محافظ قنا، بوفد المطرانية، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، معربا عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي ندعوا له بالمزيد من التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز.

وأكد أعضاء وفد المطرانية حرصهم على الزيارة، وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.