اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 04:15 م
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محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 04:07 م
محافظ شمال سيناء يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أرسل الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والى قواتنا المسلحة ، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وقال المحافظ في البرقية : " بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. راجيا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد ، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقى والازدهار ، وأن يحفظ  الله مصر من كل مكروه وسوء ، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل اللواء هشام الخولى نائب المحافظ برقية مماثلة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. مؤكدًا على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيا لتحقيق التنمية والتعمير على أرض سيناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لسفينة الوطن.

 


شمال سيناء

عيد الاضحى

برقية تهنئة



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