محافظ شمال سيناء يقرر استمرار عمل أجهزة المرافق خلال إجازة العيد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال فترة إجازة عيد الأضحى .

وقال محافظ شمال سيناء انه تم تشكيل غرفة عمليات تتابع على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات كافة الاحتياجات.

واشار إلى انه تم التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .

وأشار محافظ شمال سيناء إلى انه تم توفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على افتتاح جميع الحدائق العامة على مستوى المحافظة مجانا لاستقبال الأسر والأطفال في العيد، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، فتح الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر والنوادي ومراكز الشباب علي مستوي المحافظة، أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.