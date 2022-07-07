محافظ دمياط تحتفل بقرب حلول عيد الأضحى برفقة نزلاء دار للمسنين

دمياط - فريق المحافظات

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نزلاء دور المسنين مأدبة الغداء، وذلك خلال لقائها معهم اليوم بأحد شواطئ مدينة رأس البر، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ووليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وحرصت القيادات التنفيذية على مشاركة كبار السن بمأدبة الغداء، ووجهت "المحافظ" لهم التحية، مقدمة التهانى بمناسبة العشر الاوائل من ذى الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق متصل، استمعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم أوجه الرعاية والدعم لهم.



محافظ دمياط مع نزلاء دار المسنين