محافظ بورسعيد يلتقى عمال النظافة بالديوان العام لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عمال النظافة بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجه المحافظ الشكر لهم للجهود المتواصلة فى الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام.

وعقد محافظ بورسعيد، لقاءً مع العاملين بالنظافة بالديوان العام، وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا فى تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التى يتم تحقيقها فى مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة لجميع العاملين بالديوان العام بمحافظة بورسعيد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قام المحافظ صباح اليوم بالمرور على كافة الإدارات والاقسام بديوان عام محافظة بورسعيد، لتقديم التهنئة لكل الإدارات والعمال بالديوان العام ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيا الله أن يحمى مصر وأبناءها من كل سوء.

والتقى محافظ بورسعيد بكافة العاملين بالديوان العام، حيث وجه الشكر لجميع العاملين بالديوان العام، و أشاد بجهودهم كلا فى مجال اختصاصه فى العمل الإدارى، فضلا عن إشادته بحهودهم فى دعم خطط التنمية التى تشهدها المحافظة على كافة الأصعدة، مؤكدا على أهمية مواصلة بذل المزيد من المجهودات والتعاون المثمر لتحقيق أفضل مستوى من العمل الإدارى خاصة فى ظل ما تشهده المحافظة من تنمية غير مسبوقة فى كافة المجالات.



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