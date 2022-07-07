محافظ المنيا: محطة مياه عرب الزينة المرشحة بسمالوط تخدم 8 قرى

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، أعمال تشغيل المرحلة الثانية لمحطة مياه عرب الزينة المرشحة بمركز سمالوط، ضمن جهود المحافظة لحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، و للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، والنائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من الجهات المعنية والتنفيذية.

وقبيل البدء في أعمال تشغيل المحطة عقد محافظ المنيا، اجتماعاً بمقر المحطة، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتشغيل المحطة وبدء دخولها الخدمة، لخدمة أهالي سمالوط، وأكد المحافظ على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة فيما يخص قطاع البنية الأساسية ومشروعات المياه والصرف الصحي، والعمل على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف لتذليل كافة العقبات التي تقف في طريق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

أشار المحافظ، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية من أعمال المحطة تبلغ 800 لتر / ثانية ليصبح إجمالي المرحلتين الأولي والثانية، 1600 لتر / ثانية، لخدمة 8 قرى مجاورة و4 احياء داخلية، بإجمالي مليون و200 ألف نسمه، مضيفاً إلى ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه "القاضي" القائمين على تنفيذ الأعمال داخل المحطة بإجراء أعمال التطهير ورفع الإطماء من المأخذ، والفلاتر، بصفة دورية ومستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على انتظام سير العمل داخل المحطة حرصاً على تقديم الخدمات للمواطنين.