محافظ المنوفية يشدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية خلال العيد

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولى حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية فى المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

ووجه المحافظ ، بتكثيف حملات المرور الميدانى من قبل اللجان المشكلة من الوحدات المحلية للتعامل اللحظى والحاسم فوراً حيال كافة المخالفات التى ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدى للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع فى أعمال البناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدى على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة، مشدداً على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة اليومية لموقف التعديات وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانونى لذلك، مشدداً على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.

وفى ذات السياق وجه المحافظ مديريات الطب البيطرى والزراعة بضرورة التعاون والتنسيق التام فى متابعة كافة المزارع والتجمعات الحيوانية بنطاق المحافظة وتقديم الإرشاد والدعم البيطرى للحفاظ على البعد الوبائى والوقائى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية ، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين.