محافظ القليوبية يشهد أولى جلسات برنامج "شباب يحاور" لبيت العائلة المصرية

القليوبية - إبراهيم سالم

شارك، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فى أولى جلسات برنامج "شباب يحاور" الذى ينظمه بيت العائلة تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحوار الوطنى بين كافة طوائف الشعب المصرى بوجه عام والشباب بوجه خاص.

وذلك بحضور القس أرميا مكرم - الأمين العام لبيت العائلة المصرية، وفضيلة الدكتور سعيد عامر – مقرر لجنة الخطاب الديني، والدكتورة ناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب، والقمص إبراهيم فهمى المقرر العام بالقليوبية، وفضيلة الشيخ عادل عبد الفتاح مدير عام الوعظ نيابة عن الدكتور سعيد عبد الغفار المقرر العام لبيت العائلة، ورئيس المنطقة الازهرية بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية، على أهمية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مشاركة الجميع فى مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لأبناء الوطن وإشراك الجميع فى مناقشة وطرح الرؤى والأفكار للملفات على الساحة الوطنية، والذى يمثل تأكيدا على دعوة الرئيس لوطن يتسع للجميع، مشيرا إلى أن هذا الحوار الوطنى هو الطريق إلى الجمهورية الجديدة وتتفق أهدافه اتفاقا كاملا مع اهداف بيت العائلة المصرية، والذى يهدف منذ اللحظة الاولى لنشأته إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأبناء الوطن ونبذ أى خلافات بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف المحافظ، فى كلمته، أن تنمية مصر وتقدمها لن يتم إلا بجهود شبابها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل على رفعة الوطن والدفاع عنه ضد من يتاجر بقضايا الوطن بأفكار هدامة ليست من صحيح الدين، وأن يتسلحوا بالعلم لمواكبة العصر، ليضمنوا لوطنهم مكانة متميزة فى ركب الحضارة.

وتابع الهجان، فى كلمته أن مصر شهدت تقدما كبيرا بعد ثورة 30 يونيو فى كافة القطاعات لا سيما قطاع الصحة مرورا بمبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة كما تم تطوير 5 مستشفيات بالقليوبية وإنشاء مستشفى للحروق على أعلى مستوى وسيتم إدراج القليوبية فى المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل.

وتقدم أعضاء بيت العائلة بالشكر لمحافظ القليوبية على استضافته للحوار الوطنى مطالبين بعقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الأخرى لمناقشة كل ما يجول بخواطر الشباب والاستمتاع إلى أفكارهم وآرائهم لبناء جيل من الشباب يتحمل المسئولية ويساهم فى عملية التنمية والاصلاح الشامل التى تتطلبها الجمهورية الجديدة لنرقى بمصرنا الحبيبة فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة حيث دعا بيت العيلة الشباب بضرورة تبنى مؤسسات الدولة لأفكار الشباب وطموحهم، والكشف عن المواهب التى لا تخرج منهم وتجعلهم فريسة للبطالة، إضافة إلى ضرورة مساهمة كل مؤسسات الدولة فى تمكين الشباب، وذلك من خلال التعليم المتطور الذى يدعو لحب الوطن والتسامح.

وخلال فعاليات الحوار تم عرض جميع التوصيات والمقترحات التى قدمها الشباب حول القضايا والمحاور المختلفة والتى شملت محاور التعليم والصحة والإسكان والمرافق والتشغيل والتدريب والقيم والأخلاق والإرهاب والتطرف وحرب الشائعات وتمكين الشباب والأمن القومي.

وقال محافظ القليوبية، إن جميع توصيات المنتدى ستكون فى محور اهتمام الجهاز التنفيذى للمحافظة ودراسة إمكانية تفعيلها وتطبيقها فى إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أنه لن يبنى مصر الجديدة ويصنع مستقبلها سوى أبنائها وشبابها.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور مسعد عويس، مقرر لجنة الشباب بالمجلس التنفيذى لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الأتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى وعضو اللجنة، ومحمود حسن الحفناوى السكرتير التنفيذى لبيت العائلة المصرية، والدكتورة إيمان المنير عضو اللجنة، وخالد سمرة عضو اللجنة، ومهندس ممدوح بدوى عضو اللجنة، ومريم حليم منسق ببيت العائلة المصرية.