محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنائسيا للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، ونيافة الأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر، والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وخلال اللقاء تقدم وفد القيادات الكنسية بمختلف طوائفها بالتهنئة للمحافظ، بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدين على أن شعب مصر دوما يتميز بالوحدة الوطنية الراسخة، وعمق المشاعر التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها، ويدلل على ذلك مواجهة الصعاب والتحديات بروح المواطنة المصرية النقية من أية شوائب.

ومن جانبه أعرب المحافظ، عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هى مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر فى وجدان الشعب المصرى على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد فى تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا فى مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التى تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

كما استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الوفد رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الوفد وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشؤون الإدارية.

ورحب الدكتور جمال سوسة، بوفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال اللقاء على أهمية الوحدة الوطنية التي تميز أبناء الوطن الواحد تأكيداً لمشاعر الأخوة وروح المحبة الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.